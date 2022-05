Serie B, il Monza batte il Brescia in rimonta e vola in finale

MONZA - Il Monza strappa il biglietto per la finale dei play off contro il Pisa. Gli uomini di Stroppa battono 2-1 il Brescia nella semifinale di ritorno e ottengono la qualificazione. I padroni di casa (che si erano aggiudicati la gara d'andata con lo stesso risultato), soffrono, vanno sotto ( rete di Tremoni al settimo ), ma trovano il pareggio nella ripresa con Mancuso (entrato da meno di un minuto). Nel finale arriva anche la rete del 2-1 siglata da D'Alessandro. Il 26 la gara d'andata contro il Pisa, in programma a Monza. Tre giorni dopo il ritorno all'Arena Garibaldi.

Monza-Brescia 2-2, il tabellino

Tremoni gol lampo

Partenza sprint per il Brescia, che al sesto minuto sfiora il vantaggio: Tremoni calcia dal limite e trova la risposta del portiere De Gregorio. Passa un minuto e gli ospiti sbloccano il risultato. E' lo stesso attaccante ad avventarsi su una palla vacante in area di rigore e ad insaccare. Punti nell'orgoglio i padroni di casa si gettano all'attacco e sfiorano il pareggio dieci minuti dopo con Gytkjaer che di testa spedisce al lato. Il Monza prova a creare occasioni, ma va a sbattere contro l'attenta difesa bresciana. Ad inizio ripresa occasionissima per Mazzitelli, che si libera dal limite e calcia di prima intenzione: palla sul palo. Il Brescia si fa vedere con Leris, al quale De Gregorio si oppone da campione.

Mancuso pareggia, D'Alessandro chiude la gara

Al Brescia serve un gol per sperare nella finale e Corini inserisce Palacio al posto di Tramoni. Al 69' Stroppa risponde, mettendo in campo Mancuso al posto di Dany Mota. E' la mossa decisiva: dopo neanche un minuto l'attaccante (che fino a stasera aveva segnato una sola rete in campionato) si avventa su un assist di Gytkjaer e anticipa l'uscita del portiere con un preciso colkpo di esterno. E' il gol che spalanca al Monza le porte della finale. Il Brescia prova a reagire, ma non sfonda. Nel recupero arriva anche la rete del 2-1, firmata da D'Alessandro. Berlusconi, in tribuna, esulta: il Monza vola in finale contro il Pisa.

Serie B, calendario e risultati