Serie B, arbitri: Massa per Parma-Bari. Como-Cagliari, Manganiello

TORINO - Sempre più vicino l'inizio del campionato cadetto: arrivano anche le designazioni per la prima giornata, che avrà il proprio inizio ufficiale venerdì sera con Parma-Bari, diretta da Massa. Tre, invece, gli anticipi del sabato alle 20.45 tra i quali l'esordio del Palermo contro il Perugia: dirige Ayroldi. Tanta curiosità anche attorno al Como di Fabregas, alla sua prima contro la neoretrocessa Cagliari: fischietto a Manganiello. Il turno si chiude domenica con le restanti gare. Benevento-Cosenza sarà diretta da Di Bello; esordio in cadetteria per il Sudtirol, sul campo del Brescia (Santoro); Ferrieri Caputi è l'arbitra di Modena-Frosinone.