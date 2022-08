Lapadula sbaglia un rigore: Cagliari ko con la Spal. Gondo trascina l'Ascoli

Lapadula errore decisivo. La Mantia trascina la Spal

Il Cagliari parte forte, ma gli uomini di Liverani sprecano una buona occasione con Lapadula. I padroni di casa rispondono con La Mantia, che prima sfiora il vantaggio, poi fa espellere Di Pardo (che entra duro su di lui), infine sblocca il risultato al 34esimo, grazie ad un tuffo spettacolare su assist di Zanellato. Nonostante l'inferiorità, i rossoblu continuano a spingere e al 63esimo falliscono una clamorosa occasione: Un fallo di mano di Arena, spinge l'arbitro a concedere il calcio di rigore: dal dischetto si presenta Lapadula, che calcia troppo centralmente e si fa respingere il tiro da Alfonso. Scampato il pericolo la Spal si ributta in attacco e si vede annullare la rete del raddoppio (siglata da Mancini) per fuorigioco. A dieci minuti dalla fine viene ristabilita la parità numerica: Peda (due gialli in sette minuti), viene espulso dal direttore di gara. L'assalto finale degli uomini di Liverani è però inutile: finisce 1-0 per la Spal.

Spal-Cagliari 1-0, tabellino e statistiche

Gondo, tripletta spettacolare: l'Ascoli espugna Palermo

L'Ascoli parte forte e al quarto minuto colpisce un palo con Buchel. Al 27esimo arriva il gol degli ospiti: cross di Donati sporcato dalla deviazione di Nedelcearu che inganna Pigliacelli. Sulla respinta corta del portiere rosanero, Gondo è il più lesto di tutti e spinge in rete. La gioia per gli ospiti dura meno di dieci minuti. Su una punizione dal limite, Nedelcearu fa da sponda per Brunori, che da due passi insacca in tuffo. Allo scadere del primo tempo arriva il raddoppio dell'Ascoli, grazie alla seconda rete di Gondo. L'ex attaccante di Lazio e Salernitana è scatenato e nella ripresa mette a segno anche la terza rete, con un bolide di sinistro. Partita chiusa? Neanche per sogno. Il Palermo si rituffa in attacco e a mezz'ora dalla fine trova il gol del 2-3: corner di Stulac e colpo di testa preciso di Segre. I padroni di casa attaccano, ma nel finale restano in dieci per l'espulsione di Valente e non riescono a trovare il pareggio.

Palermo-Ascoli 2-3, tabellino e statistiche

Il Modena travolge la Ternana

Inizio di gara con ritmi blandi e poche emozioni: il Modena passa in vantaggio al 23esimo su calcio di rigore, procurato e traformato da Diaw. I padroni di casa continuano a spingere e prima dell'intervallo trovano il raddoppio: cross di Gargiulo, doppio rimpallo e sfortunata deviazione di Capuano, che insacca nella propria porta. La Ternana reagisce e ad inizio ripresa segna il gol che riapre la partita, grazie a Favilli. Ma il Modena continua a spingere e al 64esimo trova la terza rete con Falcinelli, che sfrutta un gran lavoro di Oukhada per battere Iannarilli. Quattro minuti più tardi arriva anche il gol del 4-1, grazie ad una bella punizione di Tremolada. E' l'ultima emozione della sfida.

Modena-Ternana 4-1, tabellino e statistiche