Serie B, Ternana-Perugia 1-0: Di Carmine spreca, Partipilo non perdona

TERNI - Al Liberati la Ternana di Lucarelli conquista il derby umbro contro il Perugia di Castori che sciupa l'occasione per passare in vantaggio con Di Carmine che si fa parare un rigore da Iannarilli . Partipilo a segno per le Fere prima dell'intervallo (1-0). Con questa vittoria la Ternana si porta a quota 10 punti in classifica. Situazione complessa in casa Perugia con 4 punti raccolti in 6 partite.

Di Carmine sbaglia dal dischetto, Partipilo a segno per la Ternana

Dopo le prime schermaglie al 21' arriva la prima occasione vera della partita: Paz crossa da sinistra, Santoro al volo tira dai 20 metri ma è bravo Iannarilli a distendersi e a respingere. Al 24' Di Bello va a vedere al Var il pestone di Coulibaly su Casasola: è rigore per il Perugia. Di Carmine si fa ipnotizzare da Iannarilli che riesce a indovinare l'angolo e a bloccare in due tempi. Ammoniti lo stesso Coulibaly e Lucarelli per proteste. Al 29' la Ternana prova a rispondere con il colpo di testa di Partipilo, ma Casasola salva in angolo. Al 45'+2, in pieno recupero, arriva il vantaggio della Ternana: Palumbo mette in mezzo da calcio di punizione trovando libero sul secondo palo Partipilo che, con un piattone al volo sottomisura, insacca in rete.

Gestione del vantaggio per la Ternana: Lucarelli può esultare

Nella ripresa il Perugia tenta di farsi vedere con una certa frequenza in area avversaria. La Ternana fatica dunque a ripartire. Al 18' le Fere si salvano: Iannarilli ringrazia il liscio da ottima posizione di Strizzolo dopo il suggerimento di testa di Luperini. Al 30' la Ternana spreca l'occasione per andare in doppio vantaggio: Partipilo getta alle ortiche un buon contropiede tre contro due. L'ultimo passaggio per Palumbo non è preciso. Al 42' Sgarbi libera l'area del Perugia ribattendo di piatto l'assist di Diakite per Cassata.