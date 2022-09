Serie B, Como ko: il Cosenza si impone 3-1 al Marulla

Cosenza-Como: tabellino e statistiche

Il Cosenza chiude il primo tempo sul 2-1

Parte subito forte e deciso il Como di Moreno Longo. Al 2' i lariani si rendono pericolosi: suggerimento di Fabregas per Faragò, tiro dal limite del numero 8 deviato in corner da Matosevic. Al 9' corner per il Como battuto da Fabregas, Mancuso non riesce ad imprimere la giusta forza al pallone che termina sul fondo. All'11' il Cosenza è costretto ad effettuare il primo cambio della partita: fuori l'infortunato Rispoli, dentro Martino. Nel primo quarto d'ora il Como si fa preferire per intensità di gioco e pressing anche se manca la dovuta precisione negli ultimi 20 metri. Al 17' la pressione di Brignola costringe Ghidotti a calciare a lato per non rischiare. Il Cosenza al 31' passa in vantaggio: rapida combinazione dei calabresi sulla fascia destra, il cross in mezzo di Martino viene deviato di testa da Vignali: il pallone in area viene intercettati da D'Urso che al volo di destro batte in diagonale Ghidotti. Al 34' immediata la reazione del Como: in area avversaria Cutrone col mancino di controbalzo manda alto sopra la traversa. Al 37' i padroni di casa raddoppiano: punizione di Merola, respinta con i pugni non perfetta di Ghidotti sfruttata al massimo da Rigione che col destro fa 2-0. Il Como non demorde e si fa sotto accorciando le distanze al 41': splendida azione personale di Vignali che, dopo una cavalcata di 50 metri, trova la rete battendo un Matosevic non irresistibile. Al 45' Mancuso trova la sponda per Blanco ma Venturi respinge.

Classifica Serie B

Festa Cosenza al Marulla: brutta sconfitta per il Como di Longo

Nella ripresa il Como entra subito in campo con convinzione e al 5' va vicino al pareggio: filtrante di Fabregas per Mancuso con il numero 77 che però non calcia benissimo e si fa respingere il tiro da Matosevic. Al 7' ci prova Blanco ma il suo tiro, dopo una notevole progressione, è debole e si spegne sul fondo. A 14' Nasti trova il gol del 3-1 ma l'attaccante era in evidente posizione di fuorigioco. Al 16' bello spunto di Blanco che viene abattuto da Rigione: Pezzuto non giudica l'intervento falloso e lascia proseguire. Al 20' il neo entrato Cerri si rende subito pericoloso ma il suo colpo di testa finisce alto sopra la traversa di Matosevic. Dopo la girandola dei cambi, il Como va ad un passo dal pareggio con Chajia che, un minuto dopo il suo ingresso in campo al posto di Faragò, al 26' si accentra da sinistra e cerca l'angolo più lontano: palla fuori. Al 32' rasoterra di Cerri per Cutrone che manca l'appuntamento con il pallone. Al 37' i lariani rimangono in dieci: secondo giallo ed espulsione per Binks dopo un'entrata in ritardo su Vallocchia. Al 40' il Cosenza cala il tris: corner battuto da Vallocchia e colpo di testa vincente di Meroni tutto solo in area di rigore. Al 50', in pieno recupero, rocambolesca azione del Como che riesce a colpire in dieci secondi un legno ed un incrocio dei pali. Il Cosenza si salva ed esulta davanti ai propri sostenitori.