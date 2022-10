Serie B, al Ferraris pareggio a reti bianche tra Genoa e Cagliari

Genoa-Cagliari: tabellino e statistiche

Primo tempo: palo di Gudmundsson, si rimane sullo 0-0

Inizio di match propositivo del Genoa che al 2' si fa vedere dalle parti di Radunovic con una conclusione di Aramu che finisce però alle stelle. All'11 i padroni di casa collezionano la prima vera occasione della partita: Gudmundsson si libera di Makoumbou al limite dell'area e tenta il tiro sul secondo palo col destro ma Radunovic si distende in tuffo e devia in calcio d'angolo. Al 13' ancora il Genoa pericoloso in avanti con Coda che, servito da Aramu al limite dell'area, prova a colpire verso il primo palo ma non inquadra la porta. La squadra di Blessin ha totalmente in mano il pallino del gioco e al 18' Gudmundsson, accentratosi dalla sinistra, col piattone dal limite colpisce il palo. Al 20' prova a rispondere il Cagliari ma Luvumbo spreca una buona occasione tirando sull'esterno della rete col destro ignorando Lapadula in posizione favorevole. Al 26' proprio Lapadula, sfruttando un pasticcio in area genonana, prova a battere a rete ma il suo tiro sul secondo palo finisce fuori di poco. Al 34' i sardi sono pericolosi con Nandez che lascia partire un sinistro rasoterra: la palla esce di pochissimo. Al 43' occasione Genoa con il colpo di testa di Bani che sfiora il palo alla sinistra di Radunovic.