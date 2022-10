Serie B, la Reggina vola in testa: 3-0 al Cosenza. Frosinone-Spal 2-0

TORINO -Dopo il ko di Modena , la Reggina torna a correre e lo fa superando(3-0) al Granillo il Cosenza , nel derby di Calabria. Decisive le reti Rivas , Menez e Pierozzi che lanciano la squadra di Pippo Inzaghi in vetta alla classifica assieme al Bari a quota 18 punti. Vince e convince anche il Frosinone che conquista la quarta vittoria casalinga consecutiva in campionato e si prende il quinto posto, superando con Caso e Mazzitelli la Spal per (2-0).

Frosinone-Spal 2-0

Prima mezz'ora avara di emozioni: la Spal palleggia meglio, mentre il Frosinone cerca gli spazi giusti per ripartire e fare male in contropiede. Al 36' la prima vera occasione del match, capita al Frosinone. Caso si libera di Fiordaliso e parte veloce verso la porta di Alfonso prima di servire Garritano, che davanti al portiere conclude con decisione in rete. Ottima la risposta dell'estremo difensore ospite. Al 40' il Frosinone ha un'altra ghiotta opportunità, ma Garritano da due passi, manca l'impatto con il pallone. La prima frazione termina a reti bianche. Nella ripresa i ciociari sbloccano subito il match. Sul calcio d'angolo della Spal, il Frosinone riparte e recupera palla con Garritano, che serve Caso che salta tutti, entra in area e trafigge il portiere ospite Alfonso. Al 7' ancora Caso pericolosissimo con un destro dal limite dell'area che termina di poco alto. Ci prova anche Moro al 22', ma distanza ravvicinata non inquadra il bersaglio. Nei minuti conclusivi il Frosinone sfiora il gol con Lulic, la Spal rimane in dieci per l'espulsione di Arena per fallo da ultimo uomo su Mulattieri, con i ciociari che la chiudono al 42' grazie ad un calcio di punizione di Mazzitelli.

Reggina-Cosenza 3-0

Al 9' la Reggina passa in vantaggio con Rivas, che raccoglie un cross di Ricci e col destro fulmina il portiere del Cosenza sul primo palo. Al 14', grande azione personale di Menez che penetra in area e calcia, ma trova la respinta di Venturi che evita brutte sorprese. Il Cosenza non riesce a rendersi pericoloso e la Reggina ne approfitta. Al 22' infatti Gagliolo va al tiro dal limite dell'area di rigore con la conclusione che termina fuori di poco. I rossoblù al 29' avrebbero pure una buona chance su calcio di punzione, ma D'Urso batte malissimo, buttando tutto al vento. La Reggina allora riparte e al 34' Di Chiara va alla conclusione col mancino costringendo Matosevic agli straodinari. Il primo tempo va in archivio con la squadra di Pippo Inzaghi avanti di una rete. Nella ripresa la Reggina fa subito la voce grossa con Menez, con Matosevic che si fa ancora trovare pronto. Sono le prove al gol che arriva poco dopo e lo sigla proprio il francese ex Milan, che su assist di Ricci la mette col destro all'angolino basso. Al 17' la Reggina la chiude con Pierozzi che su invito di Di Chiara, stoppa di petto e insacca con il destro alle spalle di Matosevic: 3-0. Al 37' il Cosenza sfiora il gol della bandiera, dopo un errore di Gagliolo, ma Pierozzi salva un gol praticamente fatto da Larrivey.

