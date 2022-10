Serie B, il Venezia cade ancora al Penzo: il Frosinone vince 3-1

VENEZIA - Al Penzo il Venezia non sa più vincere. Nell'anticipo della nona giornata di Serie B i lagunari di Javorcic perdono 1-3 contro il Frosinone dopo essere passati in vantaggio nel primo tempo con Cheryshev . Nella ripresa si scatena il Frosinone a segno con Lucioni, Mulattieri e Borrelli. Espulso capitan Ceccaroni del Venezia per doppia ammonizione. Il Frosinone sale a 18 punti assieme a Reggina e Bari (con una gara in meno) in vetta alla classifica. Il Venezia rimane quota 8 punti in piena zona play-out.

Venezia-Frosinone: tabellino e statistiche

Poche occasioni nel primo tempo, lampo di Cheryschev allo scadere

Sin dai primi minuti il Frosinone esercita un pressing alto sugli avversari. Il Venezia prova a farsi vedere dalle parti di Turati al 7': colpo di testa di Pohjanpalo da corner deviato da Cotali oltre la traversa. Sono gli arancioneroverdi a mantenere il possesso per larghi tratti del primo tempo. Il Frosinone si difende con ordine e organizzazione. Nei minuti finali della prima frazione il Venezia trova la rete del vantaggio con il primo tiro in porta: al 42' perfetto Busio che suggerisce per Zampano, Cuisance fa velo per Cheryshev: il russo ex Valencia di sinistro non perdona e supera Turati per l'1-0.

Espulso Ceccaroni, il Frosinone la ribalta: Penzo indigesto per il Venezia

Nella ripresa prova a reagire il Frosinone. Al 14' Cotali crossa, rifinisce Mulattieri per Rohden il cui sinistro improvviso impegna Joronen con un intervento d'istinto. Un minuto dopo tenta maggior fortuna Kone che tira dalla linea di fondo, Joronen attento para. Al 23' il Venezia, subita la sfuritata degli ospiti, spreca una buona occasione con Cheryshev che al volo ciabatta da ottima posizione. Al 25' arriva il pareggio del Frosinone: Frabotta da corner mette in mezzo, Lucioni anticipa Andersen e di testa supera Joronen: 1-1. Quattro minuti dopo altra occasione per gli uomini di Grosso: Svoboda sbaglia in uscita ma viene graziato dal sinistro alto non di molto di Borrelli dal limite. Al 31' il Venezia rimane in dieci: espulso capitan Ceccaroni, già ammonito, per fallo di mano. Al 38' occasionissima Frosinone con la girata in acrobazia di Borrelli, prodigioso Joronen che sventa con la punta delle dita. Al 40' la rimonta del Frosinone è servita: Frabotta imprendibile sulla sinistra serve Mulattieri che, in scivolata, mette dentro sottomisura la rete del vantaggio giallazzurro. Al 46' l'ex Novakovich colpisce il palo per il Venezia. Al 49', in pieno recupero, il Frosinone cala il tris con Borrelli che, servito da un lancio lungo, batte Joronen con freddezza.