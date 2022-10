Serie B, Ascoli-Cagliari: Dionisi e Pedro Mendes affondano Liverani

ASCOLI - Dopo la prestigiosa vittoria al San Nicola contro il Bari (2-0), l'Ascoli miete un'altra vittima eccellente: il Cagliari di Fabio Liverani, alla quarta sconfitta stagionale in campionato. I bianconeri, eliminati in settimana in Coppa Italia dalla Sampdoria (11-10 dcr), vincono 2-1 e salgono così a 15 punti in classifica, uno in più dei sardi. Per gli isolani altra batosta dopo il ko contro il Bologna nella coppa nazionale (1-0). Ai rossoblù non basta la rete di Pavoletti nel finale, i padroni di casa vincono grazie al gol su rigore di capitan Dionisi, uscito poi per infortunio, e al raddoppio di Pedro Mendes, entrato proprio per il numero 9.

Classifica Serie B

Ascoli-Cagliari 2-1: la cronaca

La sfida si sblocca al 33': pasticcio difensivo del Cagliari, con Altare e Capradossi che lasciano sfilare la palla attendendo l'uscita di Radunovic, Lungoyi però arriva prima del portiere avversario e viene atterrato. Aureliano non ha dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto va il capitano dell'Ascoli Federico Dionisi: palla da una parte e portiere dall'altra. Terzo gol consecutivo per l'attaccante di Rieti e rete numero 115 in Serie B, 116 contando anche i playoff. Il numero 9 bianconero, però, all'11' della ripresa è costretto a lasciare il campo per un infortunio muscolare, al suo posto entra il portoghese Pedro Mendes. Liverani ci prova in tutti i modi cambiando l'assetto tattico della propria squadra: dentro Lapadula, Rog e i due ex Torino Millico e Barreca, fuori Di Pardo, Deiola, Falco e Carboni. All'81', però, altra leggerezza della retroguardia cagliaritana, Pedro Mendes non perdona e fa 2-0. È la sagra degli errori: pochi minuti dopo Guarna non trattiene un cross semplice e Pavoletti, come un rapace d'aria di rigore, la mette dentro riaprendo il match. Forcing finale degli ospiti, con i padroni di casa che restano anche in dieci per il doppio giallo a Falasco. Al Del Duce, però, non c'è più tempo: Ascoli 2 Cagliari 1.

Ascoli-Cagliari 2-1: tabellino e statistiche