Frosinone show, Grosso in fuga. Il Parma di Pecchia torna a correre

Non sbaglia il Frosinone che nell'11° turno di Serie B passa per 2-1 sul campo del Cosenza conquistando la vetta in solitaria in attesa di Genoa-Brescia. Grosso ribalta la formazione di Dionigi, avanti subito con Merola, grazie alle reti di Moro e Mulattieri salendo a quota 24 e guadagando un momentaneo +3 sulla formazione di Blessin. In piena zona playoff sorride il Parma di Pecchia che torna a vincere, battendo di misura il Como con la rete di Del Prato e aggancia la Reggina di Filippo Inzaghi, a 19 punti, che fa 1-1 a Cagliari grazie alla risposta di Gagliolo al vantaggio iniziale di Lapadula. Scala posizioni anche l'Ascoli che con la quarta rete consecutiva di Dionisi e la firma finale di Collocolo passa in esterna per 2-0 su un Venezia in caduta libera (in dieci nel finale per l'espulsione del portiere Joronen) e fermo al 18° posto.