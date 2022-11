Insigne segna, Grosso scappa: Frosinone in fuga, Ascoli furioso

ASCOLI - Inarrestabile. Il Frosinone di Grosso sbanca anche Ascoli e continua a correre in testa alla classifica di Serie B. Al Del Duca decisivo Roberto Insigne con la stoccata a meno di venti minuti dal termine che piega i padroni di casa, in 10 per tutto un tempo dopo l'espulsione di Collocolo ad inizio ripresa. Proprio quest'episodio, dopo una prima frazione senza particolari emozioni, ha acceso nervosamente la gara: il rosso è arrivato diretto dall'arbitro Marinelli, forse in virtù di qualche parola di troppo del giocatore. Tante proteste su ogni contrasto, anche sul gol che secondo l'Ascoli nasceva da un fallo di Mulattieri e sul quale è stato espulso anche l'allenatore dei bianconeri Bucchi. Finale incandescente, traversa di Simic e rissa finale.