Serie B, pari senza emozioni al Liberati: Ternana-Brescia 0-0

TERNI - Al Libero Liberati Ternana e Brescia pareggiano 0-0. Pochissime le occasioni da gol in un match molto equilibrato. Ad avere la meglio sono state le due difese. Curiosità: terzo pareggio consecutivo per 0-0 per la squadra di Cristiano Lucarelli , adesso a quota 22 punti in classifica a -3 dal secondo posto occupato dalla Reggina . Il Brescia di Clotet si arrampica all'ultimo posto utile per i playoff con 20 punti raccolti in 13 giornate.

Primo tempo: pochissime emozioni, gara in equilibrio

Dopo le prime schermaglie la Ternana si fa vedere dalle parti di Andrenacci al 9': sponda di Sorensen su schema da calcio di punizione, sul secondo palo Cassata calcia di sinistro da distanza ravvicinata ma Andrenacci respinge. La Ternana è in controllo del match, i ritmi sono comunque blandi. Al 18' il Brescia batte un calcio di punizione con Bisoli: il pallone non arriva a Van de Looi, appostato sul secondo palo. Al 24' il tentativo di Palumbo direttamente da calcio di punizione termina fuori di poco. Al 30' chance per il Brescia: cross di Bisoli sul primo palo, Olzer di testa manda sulla parte alta della rete. Al 45' Ternana vicina al vantaggio: Falletti si libera al limite dell'area e calcia. Il tiro, deviato da Adorni, esce di pochi centimetri.

Secondo tempo: Ternana e Brescia non si sbloccano, pareggio a reti bianche

Nella ripresa i ritmi rimangono bassi. Al 16' la Ternana prova a farsi vedere con Palumbo che verticalizza per Partipilo: Mangraviti interviene di testa, il pallone però rimane giocabile per Partipilo che tenta di girare verso la porta. Nulla di fatto, si rimane sullo 0-0. Al 25' il Brescia si rende pericoloso con Moreo: cross in mezzo di Huard, l'attaccante delle Rondinelle colpisce di testa ma il pallone termina fuori di poco. Dopo la girandola dei cambi la partita rimane in equilibrio al Liberati. Le Fere provano ad aumentare i giri del motore, il Brescia si difende con ordine, pronto a ripartire all'occasione giusta. Al 40' Bianchi prova il tiro dai 20 metri: pallone alto. Al terzo dei quattro minuti di recupero Moreo vince un rimpallo con Proietti e tenta la conclusione dal limite dell'area: pallone sul fondo.