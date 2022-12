Gioia Benevento, blitz Cannavaro a Parma anche grazie all'incredibile rigore di Vazquez!

Parma-Benevento: la partita

Dopo l'eliminazione dal Mondiale con la sua Polonia, torna subito a disposizione il capitano dei giallorossi Kamil Glik e al 20' si accende la partita a favore del Benevento. Ottima azione con Schiattarella che lancia Farias, assist per Forte che di sinistro buca la rete avversaria per l'1-0. Al 29' la clamorosa chance per i padroni di casa: Masciangelo colpisce di mano in area, dal dischetto va Vazquez che si fa ipnotizzare da Paleari. Il portiere prima effettua una nuova super parata sulla respinta, poi è Inglese a fiondarsi sulla sfera, ma il suo colpo di testa di stampa sul palo e termina nuovamente tra le braccia di Paleari. All'intervallo Cannavaro mantiene il vanaggio che resiste anche dopo il rosso diretto ad El Kaouakibi, all'80', per un'entrata molto pericolosa (rivista al Var) ai danni di Estevez. Il finale tutto in avanti del Parma non basta ad evitare a Pecchia la seconda sconfitta nelle ultime tre, si risolleva la squadra sannita che prova a lasciarsi alle spalle la lotta per la retrocessione.

Parma-Benevento, tabellino e statistiche