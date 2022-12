Serie B, gli arbitri: Frosinone-Pisa ad Ayroldi. Doveri dirige il Genoa di Gilardino

TORINO - Sono state pubblicate le designazioni arbitrali per la 17ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23, tramite una nota ufficiale sul sito della Lega B. Ayroldi dirigerà la sfida tra la capolista Frosinone e il Pisa, Pezzuto arbitra Como-Reggina. Il Genoa di Gilardino, dopo il vittorioso esordio in casa con il Sudtirol, sarà diretto da Doveri nella sfida contro l'Ascoli. Spal-Palermo a Di Bello, Brescia-Parma affidata a Maggioni. C'è Marcenaro per Sudtirol-Ternana, Venezia-Cosenza a Volpi. Ad Abisso la sfida al Vigorito tra il Benevento di Fabio Cannavaro e il Cittadella. Di seguito il quadro completo: