Serie B, il Venezia inciampa su Lisi: il Perugia passa 2-1

PERUGIA - Il Perugia supera il Venezia per (2-1) nel posticipo della diciottesima giornata di serie B e torna a respirare. Ossigeno puro per gli uomini di Castori , che dopo due pareggi e una sconfitta tornano a prendersi i tre punti, toccando quota 16 in classifica a (-1) dal Cosenza e (-3) da Cittadella , Como e Venezia . Nella nebbia del Curi, è decisiva una doppietta di Francesco Lisi .

Classifica serie B

Primo tempo: Lisi colpisce e affonda il Venezia due volte

Il Perugia all'8' la sblocca. Lancio per Lisi sulla corsia di sinistra, quest'ultimo stoppa e crossa a rientrare col destro con la palla (deviata) che si infila in rete e beffa Joronen. Il Venezia risponde con una conclusione ravvicinata di Crnigoj, che non mette paura a Gori e così il Grifo raddoppia, ancora con Francesco Lisi, che dai 20 metri fa partire un destro potentissimo dopo uno stop di petto, che non lascia scampo a Joronen: 2-0. Gran gol per il biancorosso (prima doppietta in B) con il Curi che giustamente applaude. Poi il Venezia prova a reagire con un'incursione dalla sinistra di Haps che mette una palla in mezzo, ma la difesa del Grifo allontana in angolo. La squadra di Castori però controlla bene e termina la prima frazione sul doppio vantaggio.

Secondo tempo: brividi finali, ma il Grifo porta a casa i tre punti

Al 5' tentativo del Perugia con Luperini, ma Joronen para in due tempi. Immediata risposta veneta con Crnigoj ma Gori fa sua la sfera in presa bassa. All'11', dagli sviluppi di un corner sbuca Ceppitelli che da due passi prova la battuta vincente, con Gori che alza oltre la traversa. Il Perugia però è vivo e ci prova con un destro di Bartolomei parato da Joronen. Il Venezia non punge e il Grifo prova prova a chiudere la partita con Di Serio, che va via sulla destra e mette al centro un buon pallone, ma la deviazione di Olivieri termina sul fondo. In pieno recupero il Venezia accorcia con Pohjanpalo (gol confermato al Var) ma è troppo tardi: esulta il Grifo.

Perugia-Venezia: tabellino e statistiche