Brunori trascina il Palermo, all'Ascoli non basta Forte

ASCOLI - Dopo il rinvio di 24 ore, Ascoli e Palermo scendono in campo per il 22° turno di Serie B. Gara intensa tra la formazione di Bucchi e Corini che i siciliani riescono a portare a casa per 2-1, conquistando tre punti fondamentali per rilanciarsi nella corsa in zona playoff e allontanare quella playout. Dopo 15' è Brunori a portare avanti gli ospiti con un ottimo controllo di esterno e un piazzato di interno destro che non lascia scampo a Leali. I padroni di casa provano a reagire, ma per il pari bisogna attendere la ripresa. Al quarto d'ora, Forte entra in campo e ha bisogno di pochi secondi per mettere in rete la palla dell'1-1. Passano solo 7' e arriva un nuovo colpo di scena: Simic atterra Brunori in area, dal dischetto il numero 9 si fa ipnotizzare da Leali. Brunori non si perde d'animo e così all'82' tira fuori il gioiello del nuovo vantaggio Palermo che resiste fino al triplice fischio.