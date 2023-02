Terranova, Bondo e Strelec: Reggina, Inzaghi e i rinforzi per puntare alla A

Nello spogliatoio della Reggina non è vietato sognare e Inzaghi potrà continuare a farlo dopo i rinorzi della sessione invernale di calciomercato. La classifica vede gli amaranto al terzo posto ad un solo punto dal Genoa e da quel secondo posto che vorrebbe dire promozione in Serie A. Dopo la sconfitta contro il Sudtirol , la squadra è pronta subito a rimettersi in corsa e potrà farlo con tre giocatori in più: Strelec , Terranova e Bondo .

Reggina, tre acquisti per sognare: Inzaghi punta la Serie A

Rapidità e tecnica, Strelec lo conosciamo bene. Anche in Serie A si è messo in mostra e nel gioco di Inzaghi potrà fare bene. Il classe 2001 ha avuto poco spazio con lo Spezia e con questo prestito potrà rimettersi in mostra. Un altro colpo, ancora di maggiore prospettiva, è quello di Bondo. Centrocampista del 2003 che arriva dal Monza. Il francese è già nel giro della nazionale giovanile ed è monitorato anche da altri club. Dall'attacco, il centrocampo e la gioventù alla difesa e all'esperienza: l'altro acquisto è quello di Terranova. In A lo abbiamo visto con la maglia del Sassuolo, aiutando il club nel suo periodo di adattamento dopo la promozione. Tre rinforzi per trasformare il sogno in realtà.