Pisa, D'Angelo: "Caso Sibilli? Archiviato. Sono contento del mercato"

L'allenatore ha fatto subito chiarezza sul calciomercato: “Il mercato mi ha soddisfatto, sono arrivati calciatori molto importanti e con caratteristiche differenti da quelli che avevamo già. Gargiulo ha grande intensità e ci serviva per come giochiamo. Sussi è un under che è cresciuto molto e siamo felici di riportarlp qui. Zuelli è un giovane di palleggio che può integrarsi bene con gli altri centrocampisti". Il tecnico si è poi soffermato anche sul "caso Sibilli": “In questi dieci giorni ha avuto tante richieste, alcune non sono andate a buon fine per volontà del club, altre per quella di Beppe. Personalmente sono molto felice che sia rimasto e a tutti gli effetti resta un nostro calciatore. Dopo la chiusura del mercato è venuto nello spogliatoio e mi ha detto che era felice di essere rimasto, quindi archiviamo questa storia. La convocazione dipende dalla sua condizione, ma contro la Reggina ci sarà sicuramente".

Poi sulla sfida contro il Sudtirol: "La gara di domani sarà diversa da quella dell’andata e anche da quella col Genoa, il SudTirol è una squadra ordinata, molto pericolosa nelle ripartenze e quindi servirà grande attenzione. Gli ex? Cissé era un po' chiuso da noi per via della concorrenza, ma si è sempre allenato benissimo. Berra e Siega sono stati due ragazzi eccezionali. Li abbraccerò con piacere”.