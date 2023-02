Pisa-Venezia 1-1: Gliozzi risponde a Candela

PISA - La 25ª giornata del campionato di Serie B si apre all'Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa con i padroni di casa che pareggiano per 1-1 contro il Venezia in una partita nervosa (11 ammoniti, 8 per gli ospiti) e con polemiche da parte dei lagunari su entrambi i rigori fischiati a favore e contro. Decisive le parate di Nicolas per salvare i toscani negli ultimi minuti.

Serie B, la classifica

Pisa-Venezia 1-1, la cronaca

I lagunari sbloccano la partita al 17', grazie ad una bella serie di triangoli sulla sinistra Zampano arriva al cross per l’esterno opposto Candela che al volo trafigge Nicolas per l'1-0. Il Venezia è padrone della partita: al 24' Nicolas si supera sul tiro a giro di Pierini, al 36' rigore in favore degli ospiti trasformato da Pohjanpalo ma annullato dal direttore di gara (dopo consulto al Var) perché il giocatore finlandese ha "calciato due volte" la sfera durante l'esecuzione causa scivolata. Le squadre vanno all'intervallo sull'1-0 Venezia con 7 ammoniti di cui 5 solo per i lagunari (Candela, Pohjanpalo, Svoboda, Carboni e Jajalo). Ad inizio ripresa il Pisa ha subito una ghiotta occasione ma a Moreo non riesce il tap-in dopo la parata di Joronen su Gliozzi. Al 72' il forcing dei ragazzi di D'Angelo viene premiato: rigore per fallo di mano di Tessmann (ammonito), Gliozzi si presenta sul dischetto, Joronen para ma l'arbitro fa ripete l'esecuzione punendo il portiere che non era sulla linea. Al 2° tentativo Gliozzi va a segno per il pareggio dei padroni di casa. Negli ultimi minuti è Nicolas-Show: il portiere del Pisa si supera all'87 (di piedi) su Candela e poi al 93' su tiro ravvicinato di Johsen per salvare il pareggio.

Pisa-Venezia 1-1, tabellino e statistiche