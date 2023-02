Frosinone-Parma, pazzo 3-4: Pecchia e Buffon in 9 piegano Grosso

Si ferma il Frosinone di Fabio Grosso. La capolista del campionato di Serie B ha perso in casa contro il Parma in uno dei due anticipi che hanno aperto il 26° turno della serie cadetta. La formazione gialloblù di Fabio Pecchia, con Buffon titolare, ha vinto 4-3 allo Stirpe ed è rientrata in piena zona playoff: è in settima posizione a quota 37 punti. E' Vazquez a sbloccare la partita dopo neanche 6 minuti del primo tempo, poi ci pensa l'ex Torino Ansaldi a regalare il raddoppio agli ospiti. Caso dimezza lo svantaggio per i padroni di casa al 25' ma Zanimacchia, dieci minuti dopo, realizza il terzo gol per la squadra di Pecchia. Anche nella ripresa poi tante emozioni: Mulattieri fa subito il 2-3, il Parma rimane in dieci per il rosso a Estevez e Moro trova il gol del 3-3 ma, al 73', arriva la seconda rete di Vazquez per il definitivo 3-4. Nel finale, il Parma rimane addirittura in nove, per l'espulsione di Camara. Per il Frosinone, che veniva da sei vittorie di fila e un pareggio (con appena tre reti al passivo nelle ultime 7 giornate), si tratta del quinto ko in campionato: Grosso è ancora primo a quota 55, a +12 dal Genoa secondo, con il miglior attacco e la difesa meno battuta del torneo.