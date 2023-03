Diretta Cagliari-Genoa ore 20.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Ventisettesima giornata di campionato in Serie B . Il turno infrasettimanale offre una sfida dal sapore di Serie A : alle 20:30 il calcio d'inizio di Cagliari-Genoa . All' Unipol Domus sta per scoccare l'ora della sfida tra i sardi allenati da Claudio Ranieri e i liguri guidati da Alberto Gilardino . Un veterano del calcio italiano contro un tecnico emergente. La sfida nella sfida di una partita che mette in palio punti pesanti per il comune obiettivo: ritornare in Serie A a un anno dalla retrocessione . Il Cagliari vuole consolidarsi in zona playoff , il Genoa difendere il secondo posto dall'assalto del Bari impegnato al San Nicola contro il Venezia e a 3 lunghezze di ritardo dai rossoblù dopo la penalizzazione di un punto in classifica comminata al Grifone .

Cagliari-Genoa, dove vederla

Alle ore 20:30 spazio dunque a Cagliari-Genoa. Il big match sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN sul sito ufficiale e attraverso tutti i dispositivi, comprese le moderne smart tv, che permettono di scaricare e utilizzare l'app dedicata: TIMVISION BOX, le console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) e mediante i dispositivi Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La partita verrà trasmessa in diretta anche da Sky su Sky Sport (canale 251 del satellite). Per seguire in tv la sfida Cagliari-Genoa si può inoltre scaricare su smart tv anche l'app di Helbiz Live: in questo caso prima sarà necessario acquistare uno dei pacchetti offerti e, successivamente, si potrà selezionare la gara in programmazione.

Cagliari-Genoa, le probabili formazioni

CAGLIARI (3-4-1-2): Radunovic; Goldaniga, Dossena, Obert; Zappa, Makoumbou, Rog, Azzi; Mancosu; Luvumbo, Lapadula. A disp.: Aresti, Lolic, Altare, Barreca, Capradossi, Di Pardo, Deiola, Kourfalidis, Nandez, Millico, Pavoletti, Prelec. All.: Ranieri.

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Criscito; Jagiello, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Salcedo; Puscas. A disp.: Semper, Agostino, Matturro, Hefti, Haps, Vogliacco, Lipani, Czyborra, Strootman, Sturaro, Dragus, Accornero, Yalcin. All.: Gilardino.

ARBITRO: Valeri di Roma.