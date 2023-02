Genoa, -1 in classifica: arriva la penalizzazione

La notizia era nell'aria, ora è anche ufficiale: per il Genoa arriva 1 punto di penalizzazione in classifica. In un comunicato la FIGC ha spiegato quali mancanze sono occorse da parte del club rossoblu tanto da arrivare a tale epilogo. Inoltre arriva un'ammenda economica per l'a.d. del club ligure, Andres Blazquez Ceballos . Dopo il successo pesantissimo contro il Palermo , arriva dunque una cattiva notizia per i ragazzi di Alberto Gilardino.

Genoa penalizzato, i motivi

La Federazione ha così esposto in una nota le motivazioni di tale penalizzazione: "A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il Genoa è stato sanzionato con un punto di penalizzazione da scontare nel corso della corrente stagione sportiva nel campionato di Serie B. All'amministratore delegato del club ligure, Andres Blazquez Ceballos, è stata inoltre inflitta un'ammenda di 6.000 euro. Il consenso espresso dalla Procura Federale, riscontrato anche dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, è motivato dal fatto che parte dei versamenti delle ritenute Irpef relative ai mesi di settembre e ottobre 2022 risulti effettuata e che, alla data del 16 dicembre 2022, termine ultimo per l'adempimento, il club risultava disporre di un saldo attivo sul conto corrente bancario che avrebbe comunque consentito il pagamento integrale delle ritenute contestate". Dunque il -1 al Genoa deriva da mancati versamenti Irpef nonostante la disponibilità di un saldo attivo sul conto corrente, che avrebbe consentito quindi di adempiere integralmente ai pagamenti.

Come cambia la classifica

Il punto di penalizzazione inflitto al Genoa porta i rossoblu a 42 punti in classifica. La squadra di Alberto Gilardino resta sempre in seconda posizione, ma la distanza dal Frosinone capolista aumenta e diventa di 12 punti. In contemporanea si riduce il vantaggio del Genoa nei confronti del terzetto che segue alle sue spalle composto da Bari, Reggina e Sudtirol, tutte a 39 punti.