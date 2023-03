Serie B, 3-3 show in Cittadella-Palermo! Pari Parma-Sudtirol

Serie B, i risultati

Spettacolare 3-3 tra Cittadella e Palermo. I granata si portano avanti di due gol grazie a Maistrello e al rigore di Antenucci. Il doppo cazzotto fa svegliare però i rosanero, che prima accorciano le distanze con il tiro dal dischetto di Di Mariano, nel recupero del primo tempo pareggiano i conti con il solito Brunori e nella ripresa trovano addirittura il vantaggio ancora una volta con Di Mariano. Nonostante il contraccolpo psicologico, il Cittadella reagisce e trova il 3-3 con Maistrello che sigla la sua personalissima doppietta. Ininfluente, ai fini del risultato, l'esulsione tra i padroni di casa di Branca a 5' dalla fine. Decisamente meno emozionante il big match tra Parma e Sudtirol, terminato 0-0: i gialloblu ci provano in tutti i modi attaccanti per l'interco arco della partita, ma la difesa strenua degli altoatesini si rivela efficace. Un pareggio che non accontenta nessuno, con gli emiliani che non riescono ad allontanare il Palermo e con i biancorossi che non riescono ad insidiare il Bari, restandone alle spalle al quarto posto. Pari a reti bianche anche tra Benevento e Como, con i giallorossi in 10 uomini dall'inizio della ripresa per il rosso rimediato da Tello. Un risultato che non accontenta i campani, che domani potrebbero vedersi scavalcati dalla Spal. Pari, ma per 1-1, in Venezia-Brescia: al vantaggio dei padroni di casa nel secondo tempo con Pohjanpalo la rispoosta dopo soli 10' da parte degli ospiti con van de Looi. Successo pesante del Modena contro il Pisa: i gialloblu trovano i 3 punti grazie a Strizzolo, in rete dopo appena 8', piazzandosi al decimo posto e a -1 dal Palermo.