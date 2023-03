Genoa sogna, Gilardino secondo! La Spal affonda anche a Cosenza

In archivio la ventinovesima giornata di campionato per la Serie B . In attesa di recuperare il match tra Perugia e Reggina , rinviato dopo il sisma percepito in Umbria , tutte giocate le altre nove sfide del turno, compreso il big match tra Bari e Frosinone al San Nicola. Nella giornata odierna disputati gli ultimi due incontri: quello tra Cosenza e Spal oltre alla partita tra Genoa e Ternana allo stadio Marassi.

I risultati della domenica

Entrambe le sfide sono terminate per 1-0. Il Genoa di Alberto Gilardino trova una preziosissima vittoria sulla Ternana grazie alla rete siglata al 13' del primo tempo da Badelj. Tre punti che pesano perché consentono ai grifoni di riportarsi in solitaria al secondo posto in graduatoria, a +3 sul Bari terzo e a -9 dal Frosinone primo. Ko della Ternana che invece certifica il momento di crisi: il ritorno di Cristiano Lucarelli in panchina non ha migliorato la situazione, con i rossoverdi reduci così da 6 gare senza vittoria (4 pareggi e 2 sconfitte).Si impone di misura anche il Cosenza, che fa cadere la Spal grazie al gol di Brescianini al 65': una sconfitta pesante per la squadra di Massimo Oddo, che dunque resta a 28 punti, alla pari del Brescia con cui occupa di fatto l'ultimo posto in classifica.