Palermo ko a Parma, Larrivey risponde a Lapadula in Cagliari-Sudtirol

I risultati di giornata

Vittoria di misura del Parma contro il Palermo: al Tardini i gialloblu vincono per 2-1 contro i rosanero. Vantaggio dei padroni di casa con Benedyczak, risposta a fine primo tempo dei siciliani con Soleri, gol della vittoria per il Parma siglato da Coulibaly. La squadra di Pecchia si porta così a 44 punti, il Palermo di Corini resta fermo a 42 non muovendosi dal nono posto in graduatoria. Pareggio per 1-1 tra Cagliari e Sudtirol: rete di Lapadula alla mezz'ora del primo tempo, pareggio su rigore nel finale grazie al rigore di Larrivey. Distacco di 6 punti che resta dunque inviariato tra sardi e altoatesini, con la squadra di Ranieri che ha sciupato nel finale la possibilità di accorciare. Gara mozzafiato quella tra Ascoli e Brescia, con ben 3 reti nei minuti di recupero del secondo tempo. Biancazzurri avanti con Listkowski, bianconeri che rimontano grazie a Mendes e Forte, Ascoli in 10 per il rosso a Simici e pari su calcio di rigore delle rondinelle grazie ad Ayé. Nonostante l'inferiorità numerica, nell'extra time i bianconeri segnano addirittura due gol: prima Caligara (dal dischetto), poi Marsura. Al 99' arriva anche la rete del 4-3 per il Brescia, ma la marcatura di Bisoli da calcio di rigore è tardiva. Emozioni anche tra Venezia e Como, con i veneti che vincono per 3-2. In chiave salvezza vittoria fondamentale per il Cosenza che grazie alla rete di Nasti allo scadere del primo tempo ottiene un prestigioso successo sul Pisa. Beffa per la Spal, che contro la Ternana aveva accarezzato il sogno della vittoria grazie al gol al 4' del primo tempo di Moncini su rigore, ma a pochi minuti dalla fine i rossoverdi hanno pareggiato i conti con Favilli.

