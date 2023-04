Il Genoa stende il Perugia, 2-2 tra Bari e Como, Venezia ok col Palermo

Trentatreesima giornata di campionato per la Serie B . Ancora tanti gli obiettivi per cui lottare, e anche in questo turno di cadetteria non sono mancati i colpi di scena , sia in alta quota che per le zone basse, con squadre in piena lotta salvezza che stanno provando ad ottenere punti preziosi per non retrocedere.

Serie B, i risultati

Dopo il pareggio nell'anticipo tra Modena e Parma, il Genoa vince al Ferraris e mantiene vive le speranze di primato. La squadra di Alberto Gilardino si impone per 2-0 sul Perugia grazie alle reti di Frendrup e Dragusin. Rossoblu a 63 punti, pentre gli umbri si ritrovano in quartultima posizione a +1 sulla Spal. E proprio la squadra allenata da Oddo impatta per 2-2 contro il Brescia: spallini che dunque mantengono invariato il vantaggio di un punto sui biancazzurri. Successo casalingo del Venezia contro il Palermo: vantaggio rosanero con Brunori, gli arancioneverdi la ribaltano con Johnsen, Pohjanpalo e Tessman, inutile il rigore trasformato nel finale da Tutino per la squadra di Corini. Venezia che dunque respira allontanandosi dalle zone bassissime della classifica, Palermo che finisce in decima posizione. Sorprendente vittoria dell'Ascoli sul Sudtirol con il rigore trasformato da Gondo all'89': i bianconeri salgono a 42 punti in undicesima posizione, altoatesini che restano quarti ma perdono terreno dal Bari. I biancorossi infatti in extremis riescono ad ottenere 1 punto al San Nicola contro il Como: doppio vantaggio ospite con Ioannou e Cutrone, nella ripresa la squadra di Mignani reagisce e trova il 2-2 con Cheddira e Di Cesare. 1-1 sia in Benevento-Reggina (giallorossi ultimi in graduatoria) che in Cosenza-Cittadella.