Diretta Frosinone-Reggina ore 20:30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FROSINONE - Al Benito Stirpe va di scena Frosinone-Reggina , gara valida per la 35esima giornata del campionato di Serie B . La sfida ha il sapore di Serie A , visto che i padroni di casa comandano il campionato con due punti di vantaggio sul Genoa secondo mentre gli ospiti sono in zona play-off con due punti di vantaggio sulle inseguitrici. La squadra di Grosso è reduce da due pareggi di fila contro Sudtirol e Cagliari , entrambi a reti inviolate. I ragazzi di Pippo Inzaghi vengono, invece, dal pesante ko interno contro il Brescia , anticipato dal pari esterno in casa del Benevento .

Frosinone-Reggina: diretta tv e streaming

Frosinone-Reggina, gara valida per la 35ª giornata del campionato di Serie B e in programma alle ore 20:30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà visibile in diretta streaming su DAZN, oltre che su Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite) e Sky Sport (251), SkyGo e Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Frosinone-Reggina

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali; Rohden, Boloca, Mazzitelli; Insigne, Moro, Caso. Allenatore: Grosso. A disposizione: Loria, Frabotta, Monterisi, Kalaj, Garritano, Kujabi, Gelli, Oliveri, Bidaoui, Borrelli, Bocic, Baez. Indisponibili: Kone, Lulic, Mulattieri, Oyono, Szyminski. Squalificati: -.

REGGINA (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Loiacono; Bouah, Fabbian, Crisetig, Hernani, Liotti; Menez, Strelec. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Contini, Terranova, Lombardi, Bondo, Majer, Di Chiara, Cicerelli, Canotto, Rivas, Gori, Galabinov. Indisponibili: Obi, Gagliolo. Squalificati: Pierozzi.

Arbitro: Prontera della sezione di Bologna

Assistenti: Prenna-Saccenti

IV uomo: E. Scarpa

Var: Fabbri

Avar: Muto