Il Genoa non scappa, Parma e Bari non ne approfittano. Colpo Brescia!

Dopo la vittoria di ieri del Cagliari contro la Ternana per 2-1 e il pareggio del Como contro il Palermo nel match delle 12:30, il pomeriggio di Serie B ha continuato a regalare gol e colpi di scena. Il Genoa di Gilardino fallisce il momentaneo sorpasso in classifica alla capolista Frosinone: nel match in trasferta contro il Südtirol i rossoblù provano a più riprese a portare a casa la terza vittoria consecutiva ma vengono fermati sullo 0-0 colpendo anche il palo con Gudmundsson. Il Bari, impegnato in casa contro il Cittadella, non riesce a guadagnare tre punti fondamentali e pareggia 1-1: al gol di Benedetti al 51' risponde Maistrello all'84'. Alla luce di questo risultato, se il Frosinone di Grosso dovesse vincere stasera contro la Reggina sarebbe già matematicamente in Serie A.