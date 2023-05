Diretta Cosenza-Brescia ore 20.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

COSENZA - Il Cosenza sa come si fa, il Brescia però ha giocatori abituati a giocare anche partite più importanti. Viaggia sul filo dell'assoluto equilibrio il playout che inizia questa sera con la prima manche in un infuocato "San Vito Marulla". Per i calabresi è una sorta di "Ricomincio da capo", il film dove Bill Murray continuava a rivivere il "Giorno della Marmotta". Basta riavvolgere il nastro indietro di un solo anno per ricordarsi che di questi tempi il Cosenza era impegnato nel playout con il Vicenza: battuti 1-0 al "Menti" (gol di Maggio), gli uomini allora allenati da Pierpaolo Bisoli riuscirono a ribaltare il discorso imponendosi 2-0 (doppietta di Larrivey) nello stadio di casa, che seppe fare la differenza. Di contro nel Brescia di Daniele Gastaldello nessun giocatore ha mai giocato un playout e la stessa squadra biancoazzurra mai si è trovata in questa lotteria post-stagionale, anche se nella stagione '88-89 vinse lo spareggio in gara secca a Cesena, dopo i calci di rigore, contro l'Empoli evitando così la serie C.