Serie B, Bari in finale playoff: Benedetti elimina il Sudtirol

BARI - Il Bari è la prima finalista dei playoff di Serie B grazie all'1-0 del San Nicola che elimina il Sudtirol. Non basta infatti alla formazione di Bisoli l'1-0 dell'andata a Bolzano, i biancorossi di Mignani vanno a giocarsi lo spareggio per la Serie A grazie al miglior piazzamento in classifica raggiunto durante la regular season. Bari che ora attende di conoscere l'avversaria dopo il ritorno tra Parma e Cagliari, 3-2 in rimonta per i sardi all'andata.

Subito ritmi alti con il Bari spinto da un San Nicola infiammato, il Sudtirol invece perde Belardinelli al 10’ per un problema al ginocchio, al suo posto Mawuli. Il forcing dei biancorossi è insistente, ma dalle parti di Poluzzi non arrivano particolari pericoli. Al 25’ ci provano gli ospiti che tentano il primo affondo della gara, ma la prima grande chance della gara è per i padroni di casa con Cheddira che al 33’ gira da dentro l’area e accarezza il palo. Prima dell’intervallo accade di tutto. E’ ancora l’attaccante marocchino a provarci con un colpo di testa deviato che esce di poco, dal corner ci prova Vicari di testa, ma Poluzzi si esalta e manda sopra la traversa. Sulla ripartenza errore di Ricci con Curto che scappa verso Caprile, fallo da ultimo uomo e cartellino rosso. Ad inizio ripresa Bisoli toglie Mawuli (entrato al 13’ ma ammonito) per evitare di ristabilire la parità numerica, Mignani preferisce cambiare Bellomo con Matino. Il primo squillo al 47’ è di Esposito che con un destro a giro impegna seriamente Poluzzi. Il Bari ci prova e alla fine al 70’ passa: Benedetti, entrato da poco in campo, raccoglie in area di rigore e di destro trova la rete sul primo palo. Il gol basta alla formazione di Mignani per accedere alla finale playoff e il Sudtirol si riversa in avanti. Al 98' mischia nell'area di rigore del Bari, ma carretta gira sul fondo e può esplodere la festa al San Nicola.

