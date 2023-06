Cagliari in Serie A! Pavoletti gela il San Nicola, Bari ko al 94'

BARI - Il Cagliari torna in Serie A dopo un solo anno conquistano la promozione all'ultimo respito nella finale di ritorno dei playoff di Serie B contro il Bari. I rossoblù di Ranieri, arrivato sulla panchina a dicembre 2022, vendicano l'1-1 di Antenucci su rigore dell'andata con la zampata di Pavoletti al 94' che gela il San Nicola e fa esplodere la festa dei tifosi sardi. Il pari avrebbe promosso i biancorossi di Mignani per il miglior posizionamento in classifica durante la regular season.

Bari-Cagliari: la partita

Ci provano gli ospiti in apertura con un colpo di testa di Dossena respinto da Caprile e il destro defilato di Deiola che attraversa tutto lo specchio della porta. Portiere biancorosso bravo al 20’ sul destro di Luvumbo sul primo palo, mentre al 23’ è Radunovic a dover intervenire sul destro ravvicinato di Benedetti servito da un colpo di tacco di Cheddira. Alla mezz’ora torna a farsi pericolosa la formazione di Ranieri ancora con un’incornata di Dossena, poi è Di Pardo a provarci su cross di Luvumbo, ma Caprile dice ancora di no con un intervento super. All’intervallo è 0-0. Ad inizio ripresa è subito il Bari a provarci con Ricci, appena entrato in campo, che spara sull’esterno della rete. L’avanzata dei rossoblù sembra avere meno energie nella ripresa, ma al 75’ è ancora Dossena a provarci su cross da calcio piazzato, riflesso di Caprile perfetto e palla in corner. All’84’ la grande chance del match point è per i padroni di casa che sfiorano la rete con la traversa di Folorunsho, ma all'ultimo respiro è la mossa di Ranieri a decidere la sfida. Dentro Pavoletti per i palloni lunghi e al 94' su cross di Zappa arriva la zampata dell'attaccante che vale la promozione in Serie A. Nel finale brivido su una indecisione di Radunovic che Folorunsho non sfrutta, termina 0-1 e può esplodere la festa dei tifosi rossoblù.