Ranieri, sportività dopo Bari-Cagliari: il gesto ai tifosi rossoblù

Il Cagliari torna in Serie A . Claudio Ranieri , all'età di 71 anni, ha compiuto un'altra impresa delle sue: dopo l'1-1 nell'andata dei playoff contro il Bari è infatti riuscito ad ottenere una clamorosa promozione nella massima serie con il gol di Pavoletti al 94' che ha gelato il San Nicola . Oltre ad aver dimostrato ancora una volta di essere un allenatore estremamente preparato, al termine della sfida Ranieri ha messo in mostra anche tutta la sua classe e la sua sportività.

Cagliari, Ranieri: "Tifiamo per la nostra squadra e stop"

Dopo il triplice fischio i tifosi del Cagliari si sono lasciati andare ai festeggiamenti sugli spalti, e tra i molti cori non sono mancati gli sfottò agli avversari. Mentre la tifoseria cagliaritana urlava "Serie B" ai sostenitori del Bari, Ranieri si è avvicinato al settore in questione urlando a gran voce di smetterla mostrando rispetto per gli sconfitti. L'episodio è stato commentato dallo stesso allenatore ai microfoni nel post partita: "Vorrei capire il motivo per cui si tifa contro gli avversari, non c'è ragione. Tifiamo per la nostra squadra e stop".