Reggina e Lecco, la Covisoc boccia le iscrizioni: i club annunciano ricorso

Nella giornata di ieri, venerdì 30 giugno, la Covisoc ha emesso le risposte ai vari club che hanno presentato la domanda di iscrizione. In Serie B hanno visto respingersela sia il Lecco, per il ritardo dell'ok dal prefetto di Padova per lo stadio Euganeo come alternativa al Rigamonti-Ceppi, e la Reggina, per alcune inadempienze relative all'omologa.