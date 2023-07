Ricorsi Reggina, Perugia, Siena e Foggia: fissata la data per le udienze

Ricorsi Serie B e Serie C, al via le udienze

Dunque scelta la data nella quale si discuterà dell'esclusione della Reggina dal campionato di Serie B, dell'esposto presentato da Perugia e Foggia contro l'ammissione del Lecco in Serie B, e con il Siena che invece proverà ad ottenere la riammissione in Serie C. Quello del Collegio di Garanzia non sarà l'ultimo tentativo da parte dei club in questione: infatti le società, in caso di esito negativo, potrebbero rivolgersi al Tar e in caso di eventuale ricorso la vicenda potrebbe concludersi, in maniera definitiva, davanti al Consiglio di Stato tra il 28 e il 29 agosto. Un problema non da poco, con il campionato di Serie B il cui inizio è previsto il 18 agosto. Non resta, ovviamente, indifferente anche il campionato di Serie C alla vicenda.