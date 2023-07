Lecco-Reggina, è caos in Serie B: annunciati i ricorsi al TAR

A un settimana esatta dalla compilazione del calendario della Serie B per la stagione 2023-24 sono arrivate novità dal Collegio di Garanzia del CONI. Decisione che ha visto respingere il ricorso della Reggina, ma ha accolto quello del Perugia contro l'iscrizione del Lecco. Nuovo caos, dunque, in cadetteria con i blucelesti neopromossi che saranno costretti a difenderi davanti al Tar per avere la conferma di partecipare al prossimo campionato conquistato sul campo dopo i playoff vinti contro il Foggia.