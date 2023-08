Pirlo-Sampdoria, buona la prima in Serie B. Cosenza-Ascoli fa la storia

Vittoria rotonda per i calabresi, pareggio a reti bianche allo Zini tra la squadra di Ballardini e quella di Vivarini, buona la prima in B per Pirlo sulla panchina blucerchiata.

Ok Cosenza e Samp, pari Cremonese

Gara mai in discussione quella tra Cosenza e Ascoli: dopo appena 20' calcio di rigore per i padroni di casa per un fallo di mano di Rodriguez. Dal dischetto si presenta Tutino che calcia in maniera chirurgica e porta i suoi avanti. Strada in discesa per il Cosenza quando gli ospiti ricevono ben tre espulsioni prima del termine della prima frazione: doppia ammonizione per Falasco, in chiusura di tempo rossi diretti per Buchel (fallo da ultimo uomo) e Forte (dopo revisione dell'intervento al Var). Secondi 45 minuti che vedono così i calabresi chiudere la pratica con le reti di Arioli e Zilli. Emozioni allo Zini tra Cremonese e Catanzaro: rigore concesso e poi tolto da arbitro e Var ai grigiorossi. Chance da una parte (palo di Afena-Gyan e tiro di Vazquez nel finale) e dall'altra (Vandeputte e Iemmello sciupano nel primo tempo) ma il risultato resta di 0-0. Infine in campo Ternana-Sampdoria: vittoria per Andrea Pirlo alla prima partita di campionato. Gara che si mette subito sui binari giusti: ad inizio gara calcio di rigore per i blucerchiati per il fallo di Celli su Depaoli. Dagli 11 metri si presenta La Gumina che non sbaglia e porta i suoi avanti. La Ternana ci prova, ma è la Samp a controllare la partita e a trovare il raddoppio verso la fine della gara: al 77' Askildsen imbuca per Depaoli, che entra in area, salta Iannarilli e firma lo 0-2. Finale meno tranquillo del previsto per i blucerchiati, che subiscono gol da Distefano in pieno recupero. Un gol che fissa il risultato sull'1-2 ma non toglie i 3 punti alla Sampdoria (che, vista la penalizzazione di 2 punti, toglie il segno meno dalla graduatoria).