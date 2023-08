Serie B, la Samp di Pirlo ancora ko in casa. Bari fermato dal Cittadella

Seconda sconfitta di fila per la Sampdoria di Andrea Pirlo : il Venezia rimonta il vantaggio doriano e si porta a casa tre punti preziosi. Inizio complicato per l'ex tecnico bianconero, fermo a quota un punto in classifica .

Primo tempo equilibrato dove succede poco tra le due squadre ma la ripresa si apre con il vantaggio della Samp: cross di Depaoli per Pedrola che ha il tempo di stoppare il pallone e piazzarlo alle spalle di Joronen. Il pari del Venezia arriva al 75° grazie all'incornata di Gytkjaer sull'assist di Bjarkason. Ma la beffa per i blucerchiati arriva a due minuti dalla fine con la punizione di Tessmann che sorprende Stankovic piazzato male sulla battuta. I veneti salgono così a quota 7 punti e si piazzano alle spalle del Parma capolista. Pronti, via e Bari subito in vantaggio: al 6° minuto arriva il primo gol di Nasti in biancorosso servito dall'assist di Sibili. Ma nel finale arriva il pari del Cittadella su calcio d'angolo grazie al colpo di testa di Pavan. I pugliesi salgono così a 5 punti mentre la formazione di Gorini scavalca il Pisa e vola in decima posizione.

Catanzaro show, la Cremonese passa a Terni

Nel primo tempo lo Spezia sbaglia un rigore con Moro mentre la ripresa si apre col Catanzaro in vantaggio grazie ad una bella azione in solitaria di Biasci che, con il destro, buca Dragowski. Passano solo cinque minuti e arriva anche il raddoppio dei calabresi causato dall'autorete di Nikolaou. Il tris dei giallorossi arriva grazie ad un bel sinistro da fuori area di Pompetti. Nel finale, il Catanzaro resto in dieci a causa dell'espulsione di Oliveri. A Terni, dopo il rosso sventolato a Ravanelli, la Cremonese in dieci uomini trova il gol del vantaggio grazie a Massimo Coda. In classifica il Catanzaro sale a quota 7 mentre la Cremonese raggiunge i 4 punti. Lo Spezia è fermo ad un punto mentre la Ternana è fanalino di coda con zero punti.