Catanzaro, poker e primo posto. Solo un pari per la Sampdoria di Pirlo

Prosegue la quarta giornata di Serie B , con il Catanzaro che si conferma come una delle squadre più in forma del campionato. I ragazzi di Vivarini superano il Lecco 4-3 (esordio stagionale dopo la sentenza del Consiglio di Stato ) e volano al primo posto in classifica insieme al Parma , che ha pareggiato nel derby contro la Reggiana .

Rinviato l'appuntamento con la vittoria per la Sampdoria di Pirlo, che non va oltre l'1-1 contro l'altra retrocessa Cremonese. Tre punti importanti per il Como, i primi della stagione, fuoricasa contro lo Spezia. Copia e incolla per il Brescia. Poche emozioni e zero gol tra la Ternana e il Bari.

Serie B, tutti i risultati della quarta giornata

Il Catanzaro si affida agli uomini della storica promozione, Iemmello e Vandeputte, supera il Lecco al termina di una partita ricca di gol e vola in cima alla classifica. Partita ricca di colpi di scena soprattutto nel finale, con i blucelesti che trovano il 2-2 con Caprola all'83', gioia che dura solo tre minuti fino alla nuova rete del vantaggio firmata Verna e poker finale di Donnarumma. Nulla da fare per la Sampdoria, che reagisce al gol di Pickel con la rete di Pedrola, ma non riesce a trovare la vittoria. Tre punti che ormai mancano dalla prima giornata contro la Ternana. Rossoverdi che non riescono a sbloccare il match contro il Bari, terminato 0-0. Prima vittoria in Serie B per il Como grazie alla rete di Barba. Stesso risultato anche del Brescia, che ringrazia Bjarnason, batte il Cosenza e si iscrive così al campionato. Il posticipo tra il Cittadella e il Venezia ha chiuso il programma: 0-0 al "Tombolato". Meglio i padroni di casa nel primo tempo, i lagunari si confermano imbattuti centro il secondo pareggio stagionale in campionato così come il "Citta" dopo l'1-1 a Bari.