Pirlo non svolta, Sampdoria in zona playout: terzo ko in Serie B

La Sampdoria di Andrea Pirlo non riesce a rialzare la testa. I blucerchiati hanno rimediato la terza sconfitta nelle prime cinque partite di Serie B in casa contro la Cittadella . Gli ospiti si sono imposti con il risultato di 2-1, rimontando il gol iniziale di La Gumina con le reti di Magrassi e Branca . La squadra del tecnico ex Juventus e Basaksehir resta dunque nelle zone basse della classifica con soli due punti conquistati.

Sampdoria-Cittadella, la partita

Nella prima frazione di gioco la sfida è sostanzialmente equilibrata in termini di occasioni da gol, anche se i padroni di casa tengono maggiormente il possesso palla. L'equilibrio viene rotto al 43' quando La Gumina sfrutta al meglio il passaggio decisivo di Verre e porta i blucerchiati sull'1-0. Il vantaggio della Samp dura poco: al 49' è Magrassi a firmare il pareggio per il Cittadella su assist di Carissoni. Il Cittadella non ha intenzione di fermarsi e al 66' ribalta la situazione con il grande gol al volo di Branca (che in campionato non segnava da più di un anno e mezzo). La squadra di Pirlo nel finale sfiora la rete del pareggio con un'occasione clamorosa, ma alla fine il risultato rimane quello di 2-1 per gli ospiti.