Brescia, Gastaldello: "Venezia tra le favorite per la Serie A"

Il Brescia è pronto a sfidare il Venezia , secondo in classifica in Serie B . Dopo la riammissione in serie cadetta le rodinelle sono ripartite a vele spiegate: due vittorie in altrettante partite.

Daniele Gastaldello non si culla sugli allori e invita i suoi a restare sul pezzo in vista della gara valida per la sesta giornata di campionato in programma domani 23 settembre alle 14 allo stadio "Rigamonti".

Brescia-Venezia, il monito di Gastaldello

Gastaldello ha spiegato: "Quello contro il Venezia è un bel test perché giochiamo contro una squadra costruita per andare in Serie A. Hanno tutto per competere per la vittoria in campionato. Sono curioso di vedere la mia squadra perché ci siamo preparati bene e vogliamo continuare con la mentalità che abbiamo messo ultimamente. Tutti facciamo esperienza e tesoro del passato e di quello che abbiamo vissuto. Io per primo. Bisogna ricordarsi gli errori per migliorare e non cadere di nuovo in quanto accaduto un anno fa".

Gastaldello ha poi aggunto: "Arriveranno sicuramente i momenti difficili. Già sabato dopo la partita ho detto che voglio vedere unità e mentalità giusta anche quando le cose non andranno al meglio. Non possiamo pensare che tutto andrà bene. Gli uomini veri reagiscono quando le cose non funzionano”.