Il Cosenza passa a Palermo: magia di Canotto al 91', primo ko per Corini

Serie B, la classifica

Palermo-Cosenza: la cronaca

Subito pericoloso il Cosenza con Tutino che approfitta dell'errore di Mateju, il suo tiro sfiroa il palo. La risposta del Palermo arriva al 10' con Aurelio che impegna seriamente Micai, poi al 14' in contropiede ma ancora Micai si oppone questa volta su Di Francesco. Al 18' tornano a farsi vedere i lupi con Forte che a tu per tu con Pigliacelli si fa ipnotizzare dal portiere rosanero. Continua la sfida a ritmi elevati, ma all'intervallo è 0-0. La ripresa si accende al minuto 66 con Brunori che trova ancora pronto Micai, dall'altra parte è Mazzocchi ad avere la grande chance con il destro che si stampa in pieno sul palo. Gli ospiti ci credono, ma al 71' è ancora Pigliacelli a dire di no a Forte con un super intervento. Corini prova la carta Maniero per vincere la gara, ma la mossa giusta è quella di Caserta che manda in campo Canotto. L'esterno rossoblù al 91' parte in slalom dalla sinistra e con il destro pesca l'incrocio dei pali per il vantaggio che gela il Barbera. Vantaggio che resiste al forcing finale rosanero nei 7' di recupero: vittoria esterna pesante per il Cosenza, primo ko stagionale per il Palermo.