Cremonese, Stroppa sorride: a Cosenza è 2-1. Feralpisalò ok con il Lecco

Settimo turno del campionato di Serie B al via. In attesa delle gare serali, ad aprire la giornata due sfide: Lecco-Feralpisalò e Cosenza-Cremonese . In entrambi i casi, a trionfare, è stata la squadra in trasferta.

Due vittorie fuori casa, e per di più con lo stesso risultato: sia verdeblù che grigiorossi si sono imposti per 1-2. Prima vittoria per Giovanni Stroppa alla guida della Cremonese, con i lombardi che trovano così la seconda vittoria in campionato. Primo successo invece per la Feralpisalò, reduce da 5 sconfitte e 1 pareggio.

Serie B, Feralpisalò e Cremonese ok

Lecco ko in casa contro la Feralpisalò. Una gara incredibile in cui succede tutto nell'arco di pochissimi minuti. Al 51' ospiti avanti con Balestrero, che conclude al meglio al volo sul suggerimento di Parigini. Il tempo di riprendere il gioco e al 52' il Lecco trova il pareggio: calcio d'angolo di Lepore e Buso di testa insacca il gol dell'1-1. Passano appena 2' e la Feralpisalò si riporta nuovamente avanti, con un bello spunto personale di Felici.

Anche tra Cosenza e Cremonese succede tutto in breve tempo e tutto nella ripresa, stavolta i tre gol vengono segnati però nell'arco di poco meno di 20 minuti. Grigiorossi in vantaggio al 61' con Collocolo al termine di una splendida azione corale che ha visto protagonisti Vazquez prima e Castagnetti poi. Immediato il pareggio del Cosenza, che trova l'1-1 al 63' con Mazzocchi, bravo ad incornare su cross da calcio d'angolo. A una decina di minuti dalla fine della partita il gol che decide la partita: cross dalla corsia sinistra di Sernicola e Coda tocca quanto basta per infilare Micai. Per il numero 90 della Cremonese è il 5° gol in campionato in appena 5 partite.