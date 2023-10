Moncini risponde a La Mantia: il Brescia acciuffa la Feralpisalò al 91'

BRESCIA - Dopo la prima stroica vittoria con il Lecco, la Feralpisalò vede sfumare il suo secondo successo facendosi raggiungere al 91' nel primo derby in Serie B sul campo del Brescia. Non basta la rete di La Mantia in apertura per portarsi a casa la sfida con Moncini che al 91' trova il pari che permette alle Rondinelle di rimanere imbattute nelle prime sei gare disputate nel campionato cadetto, allungando la striscia di tre pareggi consecutivi che arriva a quattro match di fila.