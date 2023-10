Il Palermo vola anche a Modena. Al Catanzaro basta Iemmello, Cosenza show

La nona giornata di Serie B entra nel vivo, dopo l'anticipo tra Brescia e FeralpiSalò , con le solite conferme e qualche sorpresa. Il Palermo vince e mette pressione al Parma , distante al momento solo un punto, in attesa del match dei ducali contro il Venezia. Conquista i tre punti anche il Catanzaro , con una vittoria di misura contro il SudTirol . Momento di flessione per il Bari , che non trova la vittoria (manca dal 26 agosto contro la Cremonese) neanche contro la Reggiana , 1-1 il finale.

Vince ancora il Palermo, tris del Cosenza

Il Palermo continua ad alimentare il sogno promozione grazie ad Henderson e Mancuso. Dopo tre pareggi di fila, il Modena deve arrendersi alla squadra di Corini. Vittoria anche per il Catanzaro: eroe di giornata Iemmello, trascinatore della squadra di Vivarini nella scorsa stagione. Show del Cosenza, che cala il tris contro il Lecco e rialza subito la testa dopo la sconfitta contro la Cremonese: apre le danze Forte e poi Marras e Praszelik mettono la parola fine. La squadra di Caserta continua a stupire e si allontana ancora di più dalla zona rossa di classifica. Discorso diverso per gli ospiti, all'ultimo posto in Serie B. Non si fanno del male Reggiana e Bari: Di Cesare risponde al vantaggio di Girma, un punto per una.