Il Parma di Pecchia vola: 2-1 al Como, gol di Man, Charpentier e Barba

PARMA - Il Parma dell'ex Juventus Fabio Pecchia riscatta il ko contro il Venezia, batte 2-1 il Como grazie ai gol di Man e Charpentier e tenta la fuga: i ducali, infatti, unica squadra con dieci gare disputate, si trovano attualmente in testa alla classifica di Serie B a quota 23 punti , seguiti dal Palermo (19 in 8 incontri) e dalla coppia formata dagli stessi lagunari e il Catanzaro (18 in 9). Ai lariani, giunti alla seconda sconfitta consecutiva, non basta la zuccata di Barba al 92' e restano fermi a quota 14 (in 9 partite).

Il Parma domina, Man segna: 1-0 al 45'

Il Parma messo in campo da Pecchia è da lustrarsi gli occhi. Tanti tocchi di prima, altrettante triangolazioni e un gol-lampo da far vedere nelle scuole calcio: il cronometro segna 7' e una ventina di secondi quando Coulibaly, dopo una grande progressione, scarica su Man il quale, dopo l'uno-due chiesto a Benedyczak, batte l'incolpevole Semper dal vertice destro dell'area piccola. Il vantaggio non inibisce i ducali, che continuano a spingere alla ricerca del raddoppio. Il Como, per larghi tratti della prima frazione incapace di reagire e in balia del palleggio avversario, ha una reazione d'orgoglio a un passo dall'intervallo, ma i suoi uomini più rappresentativi - Cutrone e gli ex Toro Verdi e Baselli - non trovano la giocata risolutiva.

Charpentier raddoppia, Barba accorcia al 92'

La ripresa riparte sulla stessa falsariga del primo tempo ed è soltanto il 50' quando il Parma ha la chance di chiudere il match: Colak, però, involatosi verso la porta comasca sul filo del fuorigioco, spreca tutto e spara in curva. Quattro giri di lancetta più tardi, poi, Benedyczak svetta in area sul gran cross di Coulibaly, ma non inquadra lo specchio di pochissimo. Lo spavento scuote gli ospiti e Bellemo, con una sassata dalla lunga distanza, prova a dare la scossa ai suoi, ma il bel tiro ad altissimo coefficiente di difficoltà resta un episodio isolato. Al contrario, Pecchia tira fuori il coniglio dal cilindro regalando l'esordio stagionale a Charpentier, che lo ripaga con il chirurgico diagonale destro che, una trentina di secondi scarsi dopo il suo ingresso, fa calare il sipario al Tardini al minuto 74. Nel finale, si guadagna il voto anche Chichizola, che nega la gioia personale a Bellemo, prologo però al gol della bandiera del Como, che accorcia al 92' con la zuccata di Barba.

