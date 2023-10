Pirlo ringrazia Borini: doppietta e la Samp torna a respirare

Sampdoria-Cosenza, la decide Borini

La gara non inizia con ritmi infuocati: evanescenti le conclusioni di Barreca da un lato e Tutino dall'altro. Col passare dei minuti la Sampdoria prende coraggio, ma la punizione di Esposito prima e quella di Borini da dentro l'area poi non regalano significative emozioni. L'occasione più grande della prima frazione arriva nel recupero: al 48' Borini scarica un tiro al volo che si stampa però sul palo. Sono solo i preparativi di quanto accadrà nella ripresa, perché l'attaccante ex Roma segna il gol del vantaggio al 59': Verre atterrato in area, l'arbitro concede il tiro dal dischetto e Borini dagli 11 metri non sbaglia. La risposta del Cosenza è furente, che infatti colpisce il legno: a scheggiare la traversa è Tutino. Le squadre si allungano, senza riuscire però a creare grandi occasioni da gol. A mettere il sigillo definitivo sulla sfida è ancora Borini: tiro di esterno imprendibile per Micai, 2-0 e prima doppietta blucerchiata per l'attaccante. Il Cosenza prova a riaprirla nel finale, ma Stankovic abbassa la saracinesca sul tentativo ravvicinato di Forte. Vittoria preziosissima per la Sampdoria dopo un lungo periodo di convalescenza.