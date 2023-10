Diretta Palermo-Spezia ore 20.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Il Palermo per rispondere alla vittoria del Parma, lo Spezia per dare continuità agli ultimi risultati e uscire dalla zona rossa della classifica. Al Barbera si preannuncia una sfida davvero interessante per chiudere il programma della decima giornata del campionato di Serie B. Corini contro Alvini, idee di calcio differenti e, al momento, obbiettivi diversi ma la stagione è ancora lunga per dare riferimenti precisi. I rosanero vengono da 6 vittorie nelle ultime sette partite giocate (unica sconfitta in casa col Cosenza), mentre i liguri dopo un avvio shock (con un punto nelle prime cinque gare) si presenta a Palermo con tre risultati utili consecutivi (2 pareggi e una vittoria).

Palermo-Spezia, le quote della partita

Palermo-Spezia, dove vederla

Alle ore 20:30 in campo la sfida del Barbera tra Palermo e Spezia. La gara sarà visibile su Sky Sport al canale 252 o sull'app di Sky Go, scaricabile per Pc, Tablet e Smartphone. In alternativa sarà possibile seguire l'evento anche in streaming su Dazn o Now. Ci sarà anche la possibilità di seguire il live match sul sito di Tuttosport.

Palermo-Spezia, probabili formazioni

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Aurelio; Segre, Gomes, Henderson; Insigne, Brunori, Di Francesco. All. Corini

Spezia (3-4-1-2): Dragowski; Amian, Bertola, Nikolaou; Elia, Esposito S., Cassata, Reca; Zurkowski; Moro, Antonucci. All. Alvini

Arbitro: Fourneau di Roma