Stulac salva il Palermo al 104': rimonta show, 2-2 con lo Spezia

Palermo-Spezia, la cronaca

Le scintille tra Brunori e Cassata, che condividono un passato nella Juventus, battezzano il posticipo della decima giornata di Serie B tra Palermo e Spezia (entrambe con un match da recuperare). La Favorita accompagna con entusiasmo le numerose sortite offensive dei rosanero, ma al 31' un capolavoro di Reca porta in vantaggio la formazione ligure: il suo destro a giro al ferro, infatti, non lascia scampo a Pigliacelli. Al rientro dagli spogliatoi per l'intervallo Corini si presenta con Vasic e Mancuso in luogo di Insigne jr e Henderson e la pressione dei padroni di casa aumenta. Al 55' Brunori reclama un calcio di rigore per un pestone subito da Bertola, che l'arbitro Fourneau non assegna, nonostante il richiamo al monitor da parte della sala Var. Lo Spezia ci prova all'ora esatta di gioco con due tentativi di Zurkowski che non inquadrano lo specchio, nell'altra metà del campo Mancuso lambisce il palo alla destra di un Dragowski rimasto immobile (62'), quindi Amian impegna l'estremo difensore dei siciliani (68'). Al 70', poi, la doccia fredda: Zurkowski va sul fondo e Francesco Pio Esposito, appena entrato, 'bissa' il gol di sei giorni fa in Under 21 contro la Norvegia e porta il risultato sul 2-0 per gli ospiti. Non c'è un attimo di tregua e soli 3' più tardi Mancuso è protagonista di uno splendido stop a seguire e riapre la sfida. Soleri, ex di turno e in campo da una manciata di secondi, impegna Dragowski al 76'. La torcida del pubblico infiamma il forcing finale dei rosanero, Alvini si copre, ma al tempo stesso incoraggia i suoi a sfruttare gli ampi spazi lasciati dagli avversari. Al 99' l'episodio chiave: Soleri 'brucia' Bertola nello stacco, il direttore di gara assegna il rigore, mentre un lungo check del Var accerta la posizione esatta del contatto. Fourneau viene richiamato all'on field review, giudica l'intervento fuori area e corregge la propria decisione, sventolando al contempo il secondo giallo a Bertola. Così, al 104', si incarica di battere la punizione Stulac: la traiettoria è perfetta, Dragowski non può nulla, al Barbera finisce 2-2.

