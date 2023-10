Lecco, prima vittoria in B: Pisa ko al 96'. Il Modena passa a Brescia

PISA - Nel recupero della prima giornata di arriva la prima vittoria in Serie B del Lecco che passa a Pisa al 96'. Un successo storico per la formazione di Bonazzoli che alla sua seconda panchina regala un successo clamoroso al club. Gara subito a ritmi elevati con occasioni da una parte e dall'altra. Prima dell'intervallo sono gli ospiti a passare con Alessandro Bianconi che anticipa tutti e batte Nicolas. La risposta nerazzurra arriva con Tramoni nella ripresa, ma allo scadere è Tordini a regalare la grande gioia ai blucelesti che restano al momento ultimi in classifica. Amaro ko per il Pisa che non riesce a dare continuità all'ultimo successo.