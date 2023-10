Il Lecco sorprende il Palermo: a segno Sersanti. Ok Modena, Bari e Venezia

Il copione della Serie B regala una grande sopresa, la sconfitta del Palermo contro il Lecco ultimo in classifica. Secondo successo di fila per i ragazzi di Emiliano Bonazzoli, questa volta contro una delle favorite per i primi posti della graduatoria. I rosanero, dopo quattro risultati utili di fila, escono dal Barbera con il sacco vuoto e vedono allontanarsi il Parma. Non sbaglia invece il Venezia. che supera il Pisa in rimonta. Torna al successo anche il Bari contro il Brescia. Vince anche il Modena, che sale così al quinto posto.